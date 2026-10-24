Dort gibt es allerdings kaum einen artgerechten Maulkorb, und auch die Mitarbeiter wissen häufig nicht, wie dieser letztendlich aussehen muss. Dabei ist ein passender Maulkorb entscheidend für die Sicherheit, aber auch für die Gesundheit des Hundes. <b>Von Petra Schwienbacher<\/b><h3>\r\nNo-Gos<\/h3>Mit einem gut sitzenden Maulkorb kann der Hund uneingeschränkt hecheln, trinken und atmen, aber er muss auch gähnen können. Denn nur dann kann er im Notfall erbrechen. Liegt die Schnauze des Tieres unten am Maulkorb auf, kann er nicht gähnen und so auch nicht erbrechen – er könnte daran ersticken. <BR \/><BR \/>Muss der Hund also dauerhaft einen Maulkorb tragen, um sich selbst und andere zu schützen, sollte man auf einen artgerechten zurückgreifen. Nur dann kann auch ein „Problemhund“ ganz normal und vor allem sicher am Alltag teilnehmen. No-Gos für das dauerhafte Tragen sind Maulkörbe, die zu eng sind, oder Maulschlaufen aus Nylon. Sie sind, wenn überhaupt, nur für einen kurzen Tierarztbesuch brauchbar.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376571_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nWichtige Kriterien<\/h3>Hochwertig und teuer bedeutet nicht gleich artgerecht. Beim Kauf und bei der Anpassung sollte man, falls man die Möglichkeit dazu hat, am besten einen Maulkorb für den eigenen Hund bei einem professionellen Berater anpassen lassen. Auf folgende wichtige Kriterien ist dabei zu achten:<BR \/><BR \/>- Der Maulkorb sollte am Nasenrücken aufliegen.<BR \/><BR \/>- An den Backen soll der Maulkorb nur leicht anliegen – er darf nicht scheuern! Muss der Hund dauerhaft Maulkorb tragen, sollten die Auflageflächen an Nasenrücken und Seiten gepolstert sein.<BR \/><BR \/>- Vorne an der Schnauze (Nasenspiegel) darf der Maulkorb nie aufliegen, sondern muss mindestens ein bis zwei Zentimeter Luft haben.<BR \/><BR \/>- Im Bereich der Schnauze muss der Maulkorb so tief sein, dass auch starkes Hecheln einfach möglich ist. Das heißt, der Hund muss das Maul komplett öffnen können. Mindestens drei Zentimeter (je nach Hund) Platz müssen unter dem Unterkiefer sein.<BR \/><BR \/>- Der Maulkorb muss im oberen Halsbereich sicher befestigt werden, das heißt, er darf nicht abgestreift werden können. Trotzdem darf der Riemen nicht zu fest sitzen.<BR \/><BR \/>- Der Maulkorb darf nicht auf Kehlkopf oder Luftröhre drücken. <BR \/><BR \/>- Ein Stirnriemen verhindert ein Abrutschen über die Schnauze, ist aber kein Muss. <BR \/><BR \/>Kennt der Hund noch keinen Maulkorb, muss er über mehrere Wochen langsam und positiv an den Maulkorb gewöhnt werden. Im Artikel nächste Woche geht es deshalb um das Maulkorbtraining.