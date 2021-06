Wer sich für einen Hundewelpen entscheidet, holt sich viel Freude ins Haus – aber auch viel Arbeit. Wer von Anfang an Zeit in das Tier investiert und einige wichtige Ratschläge beachtet, wird später davon profitieren – der Hund ebenfalls! Eine Hundetrainerin erzählt, was man unbedingt beachten sollte.