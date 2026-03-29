Die „So kocht Südtirol“-Bestsellerautoren Heinrich Gasteiger, Gerhard Wieser und Helmut Bachmann beschreiben ihr im Athesia-Tappeiner-Verlag erschienenes Kochbuch als Einladung an Hobby- und Profiköche, die Vielfalt Italiens mit einfachen, traditionellen und vor allem authentischen Rezepten zu entdecken. Behutsam haben die bekannten Küchenmeister die Rezepte auch verfeinert: Mit viel Liebe zur Tradition, hochwertigen Zutaten und glasklaren Anleitungen ist das Gelingen zu 100 Prozent garantiert. Welche Gerichte empfehlen sie beispielsweise für das Ostermenü?<BR \/><BR \/>„Für Ostersonntag rate ich persönlich zu einem dreigängigen Menü“, sagt Gerhard Wieser. „Als Vorspeise würde ich gute Nudeln kochen – Fusilli mit Tomatensauce sowie Burrata und Basilikum.“ Dann schlägt er eine Fiorentina vor – und hinterher einen herzhaften Tiramisu oder eine tolle Panna Cotta.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294869_image" \/><\/div>\r\nAuch der erfahrene Küchenmeister Heinrich Gasteiger hat klare Vorstellungen, was bei ihm zu Ostern auf den Mittagstisch kommen sollte: „Bruschetta mit Tomaten und Salami, geschmortes Kaninchen mit Polenta sowie Panna Cotta mit frischen Früchten sind meine persönlichen Favoriten.“<BR \/><BR \/>Und wie sein Kollege Wieser bevorzugt Helmut Bachmann eine Fiorentina. Es dürfte aber auch ein Bollito misto mit Salsa verde sein. Und was sagt er zum Buch „Pasta, Pizza, Passione“? „Wir haben versucht, die Bestsellergerichte der italienischen Küche zusammenzufassen und sie eventuell etwas neuer und moderner zu interpretieren“, sagt Bachmann. „Ich denke, dass uns das auch sehr gut gelungen ist.“ <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.athesia-tappeiner.com\/de\/9788868398996" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.athesia-tappeiner.com\/de\/9788868398996">Übrigens: Das knapp 100 Seiten starke, reich bebilderte Kochbuch ist für 16,90 Euro erhältlich. <\/a>Und die drei Köche wünschen: „Gutes Gelingen!“