So kommen Sie mit Ihrem Geld besser durch das Jahr 2022

Wer am Ende dieses frischen Jahres nicht besorgt in die Brieftasche oder auf den Kontoauszug schauen will, sollte sich schon jetzt um einige Dinge kümmern. Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale, erklärt, wo uns Geld genommen wird – und wo etwas zu holen ist. + Von Alexander Zingerle