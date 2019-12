Wie der Versuch in einem Video der Oberösterreichischen Nachrichten eindrucksvoll zeigt, kann ein Weihnachtsbaum sowie das gesamte Wohnzimmer innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand geraten. Aus diesem Grund ist die Gefahr von Wohnungsbränden in der Weihnachtszeit besonders hoch.





Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

psy