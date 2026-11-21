<b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>Reine Wohnungskatzen langweilen sich schnell. Damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen, sollten sie artgerecht beschäftigt werden. Besonders wichtig sind dabei soziale Kontakte, sofern die Katzen miteinander verträglich sind – also ein Artgenosse. Aber auch ausreichend Beschäftigungs- und Rückzugsmöglichkeiten sind wichtig. Heute gibt's ein paar DIYs (Do it yourself; deutsch: Mach es selbst) für Katzenspiele.<h3>\r\nHaus aus Pappe<\/h3>Aus einem einfachen Pappkarton kann man ein Kartonhaus mit Fenstern basteln. Dazu braucht man einen stabilen Karton, eine Schere oder ein Schneidemesser und gegebenenfalls eine Katzenangel. <BR \/><BR \/>Zuerst schneidet man verschieden große Löcher in die Schachtel, die aber alle mindestens so groß sein sollten, dass die Katze mit dem Kopf bequem hindurchpasst, ohne stecken bleiben zu können. Die Katze kann das Haus alleine nutzen und durch die Fenster beispielsweise die Umgebung erkunden. Oder man wedelt mit der Katzenangel vor einem Fenster oder der Tür des Pappkartons und regt dadurch den Jagdtrieb an.<BR \/><BR \/>Wichtig: Falls der Karton Metallklammern enthält, sollte man diese vorher entfernen, ebenso Klebebandreste. Auch scharfe Schnittkanten sollten vermieden werden.<h3>\r\nLeckerlisuche in Klopapierrollen<\/h3>In einen Schuhkarton oder eine Plastikbox gibt man aufgestellte Klopapierrollen und befüllt diese mit einigen Leckerlis. Tipp: Wenn man nicht so viele Papprollen hat, um die ganze Box zu befüllen, kann man Leerräume auch mit zerknülltem Papier füllen. Die Katze muss jetzt mit ihren Pfoten nach den Leckerlis fischen und ist eine Zeit lang gut beschäftigt.<h3>\r\nKatzenangel<\/h3>Aus einem Stäbchen oder Zweig, einer Schnur und beispielsweise einem Weinkorken oder zerknülltem Zeitungspapier lässt sich im Handumdrehen eine Katzenangel zaubern – ohne Geld auszugeben.<BR \/><BR \/>Als Schnur eignen sich Wolle, Garn oder ein Jutebindfaden. Diese schneidet man auf eine Länge von ungefähr einem Meter zu und bindet sie an einem Ende an einen Stock. Man kann dafür ein Essstäbchen verwenden, einen Zweig oder etwas Ähnliches, das man gerade zu Hause hat. An das andere Ende bindet man einen Flaschenkorken, zerknülltes Papier, ein paar Stoffreste oder Federn. Schon ist die selbst gemachte Katzenangel fertig und man kann gemeinsam mit der Katze auf die Jagd gehen. Wer sich kreativ austoben möchte, kann noch ein paar Wollfäden in verschiedenen Farben anbringen. Dabei müssen alle Teile gut befestigt sein und dürfen sich nicht leicht lösen.<BR \/><BR \/>Achtung: Da sich das Garn um ein Bein der Katze wickeln kann, sollte man die Angel nur unter Aufsicht verwenden und danach sicher verstauen. Lose Fäden, Federn oder andere Kleinteile können verschluckt werden und sollten deshalb regelmäßig auf ihren festen Sitz kontrolliert werden. Die Angel eignet sich gut dazu, gemeinsam mit der Katze zu spielen, was wiederum die Bindung fördert.<h3>\r\nSocken<\/h3>Selbst aus alten Socken kann man ein spannendes Katzenspielzeug herstellen. Dazu einfach Stoffreste in eine alte Socke füllen, eine andere darüberstülpen, alles sicher verschließen und schon ist das erste Spielzeug fertig. Ideal zum Festhalten und Treten.<BR \/><BR \/>Man kann auch eine lange Socke verwenden, zwei Tennisbälle hineingeben und beide Enden verknoten. Tipp: Man kann auch ein bisschen Katzenminze oder Baldrian dazugeben, dann riecht das Spielzeug für die Katze noch interessanter. Alternativ kann man die Socke mit zerknülltem Papier befüllen. Wichtig ist, dass keine Füllung herausfallen oder verschluckt werden kann.<BR \/><BR \/>Wer für seine Katzen Spielzeug basteln möchte, sollte immer nur ein neues Spielzeug auf einmal zur Verfügung stellen und dieses nach dem Spiel wieder wegräumen. So bleibt es länger spannend. Einige Spielzeuge dürfen natürlich auch bleiben, damit sich die Katzen selbst beschäftigen können, wenn der Mensch nicht zu Hause ist. Gut eignen sich dafür stabile, sichere Pappkartons oder das Katzenspielzeug aus Socken. Auch diese sollten regelmäßig auf Beschädigungen kontrolliert werden.