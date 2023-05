So warm sind Südtirols Badeseen: „Temperatur kann jetzt rapide steigen“

Alberta Stenico. - Foto: © DLife

Aktuelle Temperaturen der 8 Südtiroler Badeseen – Stand 22. Mai ■ Kalterer See: knapp 18 Grad ■ Kleiner Montiggler See: knapp 18 Grad ■ Großer Montiggler See: knapp 18 Grad ■ Fennberger See: 14,7 Grad ■ Völser Weiher: über 14 Grad ■ Wolfsburger See: über 14 Grad ■ St. Felixer Weiher: 8,9 Grad ■ Vahrner See: gesperrt – 15 Grad

Der Kalterer See ist der größte Badesee Südtirols.

Alberta Stenico: Ich habe aktuelle Daten von gestern. Der St. Felixer Weiher ist der höchste Badesee und er hat eine Temperatur von 8,9 Grad. Der große und der kleine Montiggler See und der Kalterer See haben knapp18 Grad. Der Fennberger See hat 14,7 Grad. Der Völser Weiher und der Wolfsgruber See haben über 14 Grad. Der Vahrner See ist zurzeit leider gesperrt und wird es auch im Sommer bleiben. Hier wird nämlich Kriegsmaterial geborgen.Stenico: Ich nehme an, dass die Wassertemperatur rapide steigt, wenn es so warm bleibt wie gestern. Von Tag zu Tag kann sie dann schon um einen halben Grad steigen.Stenico: Absolut! Alle Badeseen in Südtirol sind zurzeit badetauglich. Bei manchen Seen sind Blaualgen problematisch, aber die Werte überschreiten den Grenzwert nie. Wenn das trotzdem passieren sollte, wird der See innerhalb weniger Stunden gesperrt.Stenico: Routinemäßig jede 3 Wochen, wenn es keine Auffälligkeiten gibt. Wenn ein Wert steigt, werden Kontrollen häufiger durchgeführt. Bei Gefahr wird der See jeden Tag überwacht. Das gilt aber nur für die 8 Badeseen. Andere Seen werden von uns nicht genau überwacht.Stenico: Die Badetauglichkeit ist in allen Südtiroler Badeseen in Ordnung. Die biologische Gewässergüte ist hingegen komplexer.Stenico: Die Gewässergüte sagt aus, ob die Seen im ökologischen Gleichgewicht sind. Das heißt, wir schauen auf die Artenvielfalt, auf die Anzahl der Tiere und Pflanzen im Gewässer. Es gibt europäische und staatliche Richtlinien, die vorschreiben, dass alle Gewässer mindestens mit „gut“ abschneiden müssen. Je größer die Artenvielfalt, desto besser ist die biologische Gewässergüte.Stenico: Nein, im Kalterer See nicht. Das wird sich auch nicht von heute auf morgen ändern. Das ökologische Gleichgewicht ist hier nämlich nicht gegeben. Zum Beispiel wachsen bestimmte Wasserpflanzen nicht. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Wir arbeiten aber schon seit Jahren daran, um die Wassergüte zu verbessern. Der Kalterer See bleibt dadurch aber trotzdem badetauglich und ist total ungefährlich.Stenico: Eine blaue Flagge bedeutet, dass die Gemeinde einen Antrag gestellt hat, um sie zu bekommen. Hierbei geht es aber vor allem um Nachhaltigkeit, also wie der Müll an den Stränden getrennt wird. Bei uns in Südtirol wurden solche Anträge nicht gestellt. Ich kann Ihnen aber versichern, dass die Badeseen locker mit allen anderen Seen in Italien und Europa mithalten können.