So wird ihr Heim zum Weihnachtsparadies

Weihnachten wäre nicht Weihnachten, ohne die dazugehörige Deko. Aber genau in der Adventszeit gibt es so viele andere Dinge, die zu erledigen sind und eine aufwendige Deko kann schon mal teuer werden. Aber es geht auch anders. Mit diesen Tipps können Sie für wenig Geld und Aufwand ihr eigenes Heim in ein strahlendes Weihnachtsparadies verwandeln. + Von Lisa Maria Kerschbaumer