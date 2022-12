So wird in Südtirol Energie gespart

Die beliebtesten Sparmaßnahmen

Foto: © astat 2022

Unterschiede beim Sparverhalten

Foto: © astat 2022

Die am häufigsten ergriffene Maßnahme für den Winter besteht darin, die Raumtemperatur unter einem bestimmten Schwellenwert zu halten: 25 Prozent der Befragten haben vor, dies ab jetzt zu tun, und für weitere 57 Prozent ist dies keine Neuheit, so die Erhebung des ASTAT.4 weitere Maßnahmen werden von nun an von mindestens 20 Prozent der Bevölkerung ergriffen: regelmäßiges Abtauen des Kühlschranks, Beachtung der Zeiten, in denen die Heizung eingeschaltet ist, Verwendung von Warmwasser nur wenn nötig und Installation von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie.Das Licht nicht unnötig anzulassen, ist eines der beliebtesten Mittel in über 80 Prozent der Südtiroler Haushalte, um Energie zu sparen. Aber auch andere Maßnahmen wie Waschmaschinen und Geschirrspüler nur voll beladen einzuschalten, Energiesparlampen zu verwenden, das Duschen dem Baden in der Wanne vorzuziehen und den Kühlschrank regelmäßig abzutauen sind beliebt.Diese Maßnahmen seien auch deswegen so beliebt, weil sie leicht umzusetzen seien, so das ASTAT. Weniger leicht lassen sich Änderungen an der Heizung vornehmen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat Maßnahmen wie den Anschluss an die Fernwärme als nicht umsetzbar eingestuft.Fast in allen Bevölkerungsschichten ist der Wille da, Energie zu sparen. Unterschiede gibt es vor allem bei der Bereitschaft, die Raumtemperatur zu senken. Junge Menschen sind seltener bereit, ihr Verhalten zu ändern als ältere, so das ASTAT.Geografisch gesehen ist es im nordöstlichen Teil des Landes, wo man sich am wenigsten vorstellen kann, die Temperaturen in der Wohnung zu senken. Neben dem Unterschied nach geografischer Herkunft werden auch Unterschiede nach Sprachgruppe verzeichnet, während der Unterschied nach Geschlecht nicht signifikant ist.