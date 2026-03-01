Im Podcast geht Biesinger auch auf die Frage ein, ob der Kirchgang zur religiösen Erziehung dazugehört und wie Eltern und Großeltern damit umgehen, dass junge Leute auch mal von Gott und Religion nichts mehr wissen wollen. <BR \/><BR \/>Albert Biesinger weiß, wovon er spricht. Er ist verheiratet, Vater von vier Kindern und wurde 1983 zum Ständigen Diakon geweiht. Neben seiner wissenschaftlichen Karriere an den Universitäten Salzburg und Tübingen wirkte er unter anderem als Notfallseelsorger, er startete Projekte zur Erstkommunion und zur Befreiungstheologie, nach einer Routineoperation hatte er 2010 eine Nahtoderfahrung. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=c4f3b6bf-07dc-4d0f-94d8-8dc80dc88fb6&v=1772007473175" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>BUCHTIPPS<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281213_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Albert Biesinger: Kinder nicht um Gott betrügen. Warum religiöse Erziehung wichtig ist. 192 Seiten, Verlag Herder, ca. 14 Euro<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281216_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Albert Biesinger: Warum kommen wir auf die Welt, wenn wir doch wieder sterben müssen? Überraschende Antworten, die uns das Leben gibt. 112 Seiten, Patmos Verlag, ca. 20 Euro<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281219_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Albert Biesinger: Wo Kinder sind, ist Gott schon da. Überraschungen und Entdeckungen in der Familie. 128 Seiten, Patmos Verlag, ca. 20 Euro<BR \/><BR \/>Alle Bücher erhältlich bei www.athesiabuch.it