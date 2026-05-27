Freue dich auf spannende Geschichten, interessante Reportagen und aktuelle, lokale Nachrichten und genieße einen entspannten Sommer mit „Dolomiten“ und „Zett“.<BR \/><BR \/>Bestehende Abonnements werden mit dieser Aktion nicht umgewandelt. Angebot gültig nur für Neuabonnements ohne Abbestellung in den letzten 6 Monaten)<BR \/><BR \/>Die Aktion ist <b>bis zum 21. August<\/b> 2026 gültig.<BR \/><BR \/>Für weitere Informationen stehen Ihnen der Leserservice unter <a href="mailto:leserservice@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">leserservice@athesia.it <\/a>oder unter 0471 925590 zur Verfügung. Nähere Informationen zur Sommeraktion <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/O-EPAPER-SOMMERPAKET?offer=true&mtm_campaign=D_epaper%20sommerpaket%202025_stol_artikel__ver1&mtm_kwd=ver1&mtm_source=stol&mtm_medium=artikel&mtm_cid=40&mtm_group=Dolomiten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">finden Sie zudem hier.<\/a>