Sommer, Strand und Meer mit der Caritas: Jetzt anmelden!

Gestaffelte Preissysteme sowie die Möglichkeit, um individuelle Kostenreduzierung anzusuchen, ermöglichen auch Familien und Senioren in angespannten finanziellen Situationen eine Auszeit vom oft schwierigen Alltag. Wer sich oder seinen Kindern einen Platz zum Wunschtermin sichern möchte, sollte diesen so schnell wie möglich reservieren.In den Ferienanlagen der Caritas in Caorle und in Cesenatico mit den weiten Grünflächen, dem Privatstrand, den Spiel- und Sportplätzen, ist genug Platz, damit alle Gäste auf ihre Kosten kommen können – auch falls im nächsten Sommer noch coronabedingte Sicherheitsmaßnahmen von Nöten sein sollten.„Der vergangene Sommer hat einige Herausforderungen mit sich gebracht, aber es ist uns dank der Mithilfe der engagierten Betreuer, Bademeister, Seelsorger und Krankenschwestern und -pfleger gelungen, den Gästen einen sicheren, erholsamen, aber auch geselligen Urlaub anzubieten. Wir haben viel daraus gelernt und sind deshalb auch für die nächste Saison zuversichtlich“, sagt Caritas-Bereichsleiter Guido Osthoff.Die Vorbereitungen für den nächsten Sommer sind bereits angelaufen. Erholungssuchende Familien können sich in der Villa Oasis in Caorle oder in der Ferienanlage „12 Stelle Village“ in Vollpension verwöhnen lassen, oder sich in den Bungalows in Caorle selbst versorgen, wobei dort für die Gäste auch ein hauseigener Catering-Dienst zur Verfügung steht. Senioren können in der Villa Oasis im Früh- und Spätsommer gemütliche und unterhaltsame Wochen erleben.Kinder und Jugendliche verbringen im Feriendorf „Josef Ferrari“ in Caorle oder im „12 Stelle Village“ zweiwöchige Turnusse ganz ohne Eltern. Ein Team von gut geschulten Betreuern kümmert sich um das Wohl der jungen Gäste und organisiert ein buntes Ferienprogramm.Die Anmeldungen zu den Ferienangeboten haben bereits begonnen und werden entgegengenommen solange Plätze frei sind. Für die Kinder- Familien- und Seniorenaufenthalten in Caorle können sich Interessierte online unter www.caritas.bz.it/ ans Meer oder direkt im Dienst Ferien und Erholung unter Tel. 0471 304 340 oder [email protected] melden. Für die Anmeldungen zu den Kinder- und Familienaufenthalten in Cesenatico steht der Dienst „12Stelle“ unter Tel. 0471 067 412 oder [email protected] zur Verfügung.

stol