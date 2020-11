Sonnige Tage stehen uns bevor

Ein kräftiges Hoch über Mittel- bzw. Osteuropa bestimmt das Wetter in Südtirol. Am Samstag scheint in ganz Südtirol die Sonne. Auch wenn es in den frühen Morgenstunden mancherorts recht frisch sein mag, so steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 16 Grad Celsius. Am Sonntag ändert sich an der Wetterlage wenig. Vereinzelt können aber einige Wolkenfelder durchziehen.Die neue Woche startet wie sich das Wochenende verabschiedet: Nach einem frischen Morgen werden die Nachmittagsstunden mit 12 bis 16 Grad relativ mild. Ab und zu können hohe Wolkenfelder durchziehen. Es bleibt aber durchwegs sonnig. Die Nullgradgrenze steigt auf 3500 Meter Höhe.

stol/mai