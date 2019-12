Sonniges Wochenende und alles weiß

Am Freitag hat es in ganz Südtirol geschneit, fast überall ist es zumindest angezuckert. Einzige Ausnahme ist Meran, dort blieb es mehr grau als weiß. Der Freitag war auch ein sogenannter Eistag, d.h. den ganzen Tag über blieb es frostig. An 81 der 84 Wetterstationen in Südtirol stieg die Temperatur nicht über 0 Grad. Nur in Meran, Salurn und Kollmann wurden für kurze Zeit Plusgrade gemessen, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.





Am Samstag zieht eine Warmfront durch, vom Vinschgau übers Wipptal bis ins Ahrntal fallen ein paar Schneeflocken, während es vom Unterland her zunehmend sonnig wird.Am Sonntag scheint im ganzen Land die Sonne und es wird deutlich milder, auch im Gebirge.

