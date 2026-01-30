Mit dem heutigen sonnigen Freitag ist das trübe Wetter der letzten verschneiten Woche schon fast ganz vergessen. „Die Sonne begleitet uns das ganze Wochenende über und sorgt für freundliches Wetter“, berichtet Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bilanz-der-schneefaelle-100-einsaetze-in-24-stunden-bis-zu-20-cm-neuschnee" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, hatte in der Nacht auf Donnerstag ein Mittelmeertief für reichlich Niederschlag und Schneefall gesorgt. „Besonders in den Südstaulagen fielen teils bis zu 20 Zentimeter innerhalb von 14 Stunden“, so der Landeswettermeteorologe.<BR \/><BR \/>Das Tief ist abgezogen und die Sonne bleibt uns das gesamte Wochenende über treu. „Auch der Start in die neue Woche verläuft recht freundlich“, so Peterlin. Mitte der Woche meldet sich Frau Holle allerdings wieder zurück. Wie viele Zentimeter Neuschnee genau zu erwarten sind, lasse sich laut Peterlin noch nicht abschätzen. Fest steht: „Es wird wieder eine ordentliche Menge sein, die pünktlich zu Olympia für die passende weiße Ummantelung sorgt“, so Peterlin.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>