Sorgerechtstreit zwischen Jolie und Pitt geht in neue Runde

Der Sorgerechtsstreit zwischen den Ex-Eheleuten Brad Pitt (57) und Angelina Jolie (46) geht nun vor das oberste Gericht in Kalifornien. Pitt hat beim California Supreme Court einen Antrag eingereicht, um ein früheres Urteil in dem langwierigen Gerichtsstreit anzufechten, wie „Fox News“ und „USA Today“ am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten.