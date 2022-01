Spaziergang über den Sternenhimmel – Was es im Jänner alles zu sehen gibt

Der Sternenhimmel hat im Jänner wieder einiges zu bieten. Während am abendlichen Himmel das Sternzeichen Orion seine volle Pracht entfaltet, bahnt sich bei den mit freien Augen sichtbaren Planeten ein grundlegender Wechsel an. Bis in den Herbst und den Winter begleiteten den Sternfreund die hellen Planeten Venus, Jupiter und Saturn mit ihrem auffallenden Licht durch die nun früher werdende Dunkelheit. Damit soll nun Schluss sein. + von Armin Mair