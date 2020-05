Spezial „Bauen“

Einmal ein raffinierter Neubau mit viel Privatsphäre in einer Handwerkerzone, einmal ein völlig neu gedachtes Wohnhaus mit Panoramaaussicht in einem steilen Hang. Dazu kommen noch eine ausgebaute Dachwohnung – bungalowmäßig auf ein Reihenhaus gesetzt – und ein durchdachter Kindergarten.Daneben finden Sie natürlich wieder zahlreiche praktische Tipps und Informationen rund ums Bauen in diesem „Dolomiten“-Spezial, das heute dem Tagblatt beigelegt ist.

