<b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>Das Gehege sollte mit einer 30 bis 40 Zentimeter hohen Schicht Einstreu bedeckt sein, damit der Hamster gut buddeln kann. Auch Buddelboxen sind beliebt. Hierfür benötigt man nur einen einfachen Schuhkarton oder eine Holzkiste, die mit etwas Chinchillasand, Korkgranulat, Buchengranulat oder Einstreu gefüllt ist. Unverzichtbar ist ein Sandbad. Dieses nutzt der Nager zur Fellpflege.<BR \/><BR \/>Das Gehege sollte weiters mit Verstecken wie Holzhäuschen ausgestattet werden. Auch ein einfacher Pappschuhkarton oder halb eingebuddelte Blumentöpfe eignen sich dafür. Eine beliebte Abwechslung bieten verschiedene Wurzeln, beispielsweise von Weinreben. <BR \/><BR \/>Aber auch Steine oder Ziegelsteine und Äste von Apfel- und Birnbäumen sowie von Haselnuss-, Johannisbeer- und Heidelbeersträuchern eignen sich gut. Die Äste kann man auch mit Blättern ins Gehege geben. Nadelhölzer sind nicht geeignet! Mit Weidenbrücken kann man den Zugang zu einer zweiten Ebene im Gehege schaffen.<h3>\r\nTunnel<\/h3>Eine gute und sehr simple Beschäftigungsmöglichkeit ist ein künstlich angelegtes Gängesystem aus Korkröhren, Pappröhren (keine Toilettenpapierrollen!) oder ausgehöhlten Baumstämmen. Davon sollten zwei bis drei vorhanden sein, um für Abwechslung zu sorgen. Damit es spannend bleibt, kann man die Wege auch immer mal wieder ändern.<BR \/><BR \/>Die Durchgänge müssen dabei einen Durchmesser von mindestens sieben Zentimetern für Gold- und Teddyhamster sowie fünf Zentimetern für Zwerghamster haben, sodass die Tiere auch mit gefüllten Backentaschen gut durchpassen und sich nicht verletzen. In vielen Geschäften werden leider immer noch ungeeignete Einrichtungsgegenstände angeboten – also nicht darauf verlassen. <h3>Laufrad<\/h3>Ein Muss im Hamstergehege ist ein Laufrad aus Holz. Es muss auf einer Seitenfläche sowie auf der Lauffläche vollständig geschlossen sein. Lediglich die Einstiegsseite sollte ganz offen sein. Für kleine Zwerghamster muss das Rad einen Durchmesser von mindestens 20 Zentimetern haben, für größere sind 25 Zentimeter besser. Goldhamster brauchen ein Laufrad mit einem Durchmesser von mindestens 30 Zentimetern. Der Hamster muss darin mit geradem Rücken laufen können, sonst ist das Laufrad zu klein. Laufbälle sind nicht geeignet!<h3>\r\nAuslauf<\/h3>Über einen zusätzlichen Auslauf freuen sich Hamster besonders. Hierzu kann man ein weiteres Gehege nutzen, das dem Hamster nur für eine gewisse Zeit zur Verfügung steht, oder einen abgetrennten und gesicherten Bereich in der Wohnung. Den Auslauf kann man mit einer Hanf-, Flachs- oder dünnen Korkmatte auslegen und mit allerlei Spiel- und Versteckmöglichkeiten ausstatten.<h3>\r\nFuttersuche<\/h3>Eine der besten Beschäftigungsmöglichkeiten für Hamster ist das Verstecken von Futter. Man kann die Tagesration Trockenfutter in der Einstreu verteilen und beispielsweise auch mit einem Akkubohrer ein paar Löcher in dicke Pappröhren bohren und Kerne hineinstecken. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76027231_listbox" \/>