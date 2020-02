„Splash Gulp!“: Fasching in Oberau-Haslach

Das Fest wird durch den Einsatz zahlreicher Vereine des Stadtviertels auf die Beine gestellt. Diese setzen sich bereits seit mehreren Jahren mittels verschiedenster Initiativen für das Wohl und die Steigerung der Lebensqualität der Bewohner ein.„Splash Gulp!“ soll eine Gelegenheit bieten die Zusammengehörigkeit im Stadtviertel zu fördern und gemeinsam Fasching zu feiern. Für die musikalische Begleitung sorgt die Gruppe „fourSome“ aus Bozen.Die Zumba-Gruppe Muevete soll das Publikum zum Tanzen bringen. Auf dem Programm stehen außerdem verschiedene Werkstätten, Spiele, „Crostoli“ und vieles mehr.Das Netzwerk der Vereine von Oberau wurde vom Sozialsprengel Oberau-Haslach und dem Amt für Familie, Frau, Jugend und Sozialförderung der Gemeinde Bozen ins Leben gerufen und begleitet die Veranstaltung.Der Termin für „Splash Gulp!“ ist am Samstag, 15. Februar 2020 ab 14.30 Uhr am A.-Nikoletti-Platz in Oberau.

