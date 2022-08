Sportler und Sponsoren golfen für die Südtiroler Nachwuchstalente

130 Teilnehmer, darunter auch verheißungsvolle Nachwuchssportler der Südtiroler Sporthilfe und ehemalige Spitzensportler, waren auf dem Green im Einsatz.„Die Vorfreude bei vielen Teilnehmern war so groß, dass wir bereits am Montag vor dem Turnier ausgebucht waren und nur mehr eine Warteliste geführt wurde “, sagte der Geschäftsführer Stefan Leitner, der nach dem großen Erfolg im Vorjahr noch einen darauflegen konnte.Ehemalige Spitzensportler wie Alfred und Peter Runggaldier, Giustina Demetz, Hannes Zingerle, Much Mair, Norbert Gasser, Pepi Ploner, Diego Amplatz, Stefan Zisser, Markus Ortler und Andreas Wenzel haben in den verschiedenen Sponsor Flights mitgespielt und so der Sporthilfe und dem Charity Golfturnier zusätzliche Attraktivität verliehen.Bereits am frühen Nachmittag hatten Südtiroler Nachwuchstalente die Möglichkeit, mit dem Golf PRO in die Geheimnisse des professionellen Golfsports eingeführt zu werden, was alle mit großer Begeisterung genutzt haben. Fabian Lantschner (Snowboard), Katharina Fink, Yasmine Hamza (beide Badminton), Petra Nardelli und Sara Buglisi (beide Leichtathletik) hatten das erste Mal einen Golfschläger in der Hand und haben mit dem PRO zwei Stunden lang die ersten Gehversuche mit dem kleinen weißen Ball gemacht.Mit dem ehemaligen Präsidenten des deutschen Golfbundes Joachim Nothelfer war ein zusätzlicher Special Guest dabei, der auf dem Golfplatz St. Vigil Seis bereits zum zweiten Mal am Sporthilfe Turnier teilgenommen hat und ihn als „einen der schönsten Plätze, auf dem er je gespielt hat“ bezeichnet.Beim anschließenden FORST Aperitif erzählten die anwesenden Spitzenathleten etwas aus ihrem Sportlerleben. Außerdem wurde eine Tombola veranstaltet, bei der zahlreiche tolle Preise verlost wurden. Der Erlös kommt der Südtiroler Sporthilfe zu Gute.