Mit dem Format „LaLuna“ bringt die Südtirol Creator GmbH regelmäßig italienische und internationale DJs nach Südtirol: Am kommenden Freitag steht als Headliner der deutsche Produzent und DJ Topic auf dem Programm. <BR \/><BR \/>Er zählt zu den erfolgreichsten Künstlern seines Genres, feierte mit dem Song „I Adore You“ internationale Chart-Erfolge und trat bereits auf den größten Festivalbühnen der Welt auf. Für ihn ist es der erste Auftritt in Südtirol.<BR \/><BR \/>Neben Topic treten H1 Eventspace auf dem Messegelände in Bozen weitere Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern auf. Mit dabei sind Maexx, der in Südtirol und auf Ibiza regelmäßig in Clubs auflegt, die niederländische DJane Romy Janssen, Giuliano Disilluso aus Ibiza, Thomas Dorsi aus Italien, der französische DJ Max Huck sowie das Südtiroler Nachwuchstalent Passout. Das Line-up soll internationale Club-Atmosphäre mit regionalem Flair verbinden.<BR \/><BR \/>Die Veranstalter Simon Ebner und Florian Weiss von der Südtirol Creator GmbH betonen, „dass LaLuna mehr sein soll als ein reines Musik-Event. Ziel ist es, musikbegeisterte Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer in einer besonderen Atmosphäre zusammenzubringen und ein intensives gemeinsames Erlebnis zu schaffen.“<BR \/> <a href="https:\/\/www.lalunaevents.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen gibt es online.<\/a>