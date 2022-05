Starker Reiseverkehr – Stau und gesperrte Straßen

Die Brennerautobahngesellschaft hat für den heutigen Donnerstag den Kodex Schwarz ausgerufen. Will heißen: starker Reiseverkehr Richtung Süden. Der Grund ist der Feiertag Christi Himmelfahrt in Österreich und Deutschland. Und so ist auch gekommen. Sowohl auf der Autobahn als auch auf der Staatsstraße gibt es starken Kolonnenverkehr und teilweise kein Weiterkommen.