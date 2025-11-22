Winkler beschreibt sein Werk als Ergebnis eines inneren Antriebs: „Ich habe mich entschieden, dieses Buch zu schreiben, weil ich schon beim Gedanken daran Freude verspürte“, sagt er. „Wenn es etwas Sinnvolles gibt, auf das man Tag für Tag hinarbeiten kann, entsteht dieses wunderbare Gefühl.“ <BR \/><BR \/><BR \/>Neben der Freude am Schreiben stand für Winkler von Beginn an ein guter Zweck im Vordergrund. „Ich verfolge mit diesem Buch ein humanitäres Ziel“, betont er. Die „Casa di Paolo“, gegründet von Salvatore Borsellino, dem Bruder des 1992 ermordeten Richters Paolo Borsellino, bietet Kindern aus schwierigen Verhältnissen einen sicheren Raum, Unterstützung beim Lernen, spielerische Förderung und Schutz vor den Rekrutierungsmechanismen der Mafia. Winkler hat die Einrichtung mehrfach besucht; dort sei auch die Idee zu seinem Buch gereift. „Das Leben hat mich reich beschenkt – und mit großer Dankbarkeit ist es nun Zeit, etwas zurückzugeben“, sagt er. Die Produktion des Buches hat er selbst finanziert.<h3>\r\nBegegnungen, die Spuren hinterlassen<\/h3>In „Begegnungen“ erzählt Winkler von 27 Momenten, die ihn nachhaltig geprägt haben – Erlebnisse aus den Bereichen Musik, Management und Mafia. Darunter sind Begegnungen mit Bill Clinton in den USA, Jannik Sinner in Australien, dem Dalai Lama in Italien, Maria Falcone in Palermo oder dem ehemaligen Mafioso Gaspare Mutolo an einem geheimen Ort. „Ich hatte seltsame, unbeschwerte, interessante und wunderbare Begegnungen – und auch eine ungewollte, schmerzliche“, sagt er.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239927_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Seit über 30 Jahren trifft der Autor als Berater, Coach, Seminarleiter, Film- und Liedermacher sowie Universitätsdozent auf Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen – über 10.000 Begegnungen habe er in dieser Zeit gesammelt. „Das Leben ist eine Kontaktsportart“, meint Winkler und freut sich darauf, im Rahmen seiner Lesereise auch dem Südtiroler Publikum zu begegnen. Musikalisch begleitet wird er von Florian Mahlknecht (Lostzone), moderiert wird die Veranstaltung von Veronika Lochmann.<h3>\r\nTermine der Lesereise<\/h3>Montag, 24. November 2025, Sexten, Haus der Berge – 18 Uhr<BR \/>Dienstag, 25. November 2025, Brixen, Stadtbibliothek – 19 Uhr<BR \/>Mittwoch, 26. November 2025, St. Ulrich, Kulturhaus – 20 Uhr<BR \/>Donnerstag, 27. November 2025, Meran, Stadtbibliothek – 20 Uhr<BR \/>Freitag, 28. November 2025, Bozen, Sudwerk – 18 Uhr<BR \/><BR \/>Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.