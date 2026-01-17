Für Laura, Sara, Jonas und Simon ging es zusammen mit ihren Begleitern und dem Jungschar-Vorsitzenden Matthias Komar nach Brüssel. Die Reise zum Sternsinger-Empfang hat die Gruppe bei der jährlichen Verlosung der Katholischen Jungschar Südtirols gewonnen.<BR \/><BR \/>Feierlich zogen die Sternsinger aus sechs Ländern ins Europäische Parlament ein. Empfangen wurden sie von Sabine Verheyen, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Nach der Segensüberbringung machten die Kinder und Jugendlichen auf die Lebenssituation arbeitender Kinder in verschiedenen Ländern aufmerksam und präsentierten ihre Wünsche an die Europapolitik. <BR \/><BR \/>„Ihr strahlt Hoffnung, Zuversicht und Hilfsbereitschaft aus. Mit eurem Engagement zeigt ihr, wie wichtig es ist, sich füreinander einzusetzen, unabhängig von Herkunft, Sprache oder Religion“, sagte Vizepräsidentin Verheyen.<BR \/><BR \/> Die Aktion lade auch zum Hinschauen ein und zum Verantwortung Übernehmen, meinte sie. Grußworte an die besonderen Gäste richtete auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Im Anschluss segneten die Kinder und Jugendlichen die Büros der Abgeordneten ihres jeweiligen Heimatlandes.<BR \/><BR \/>Die Vier aus Niederrasen statteten dem Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann einen Besuch ab. Bereits im Vorfeld hatten die Sternsingergruppen das Sekretariat der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE) besucht. Erstmals segneten sie zudem den Sitz der EU-Kommission in Brüssel, wo sie unter anderem vom stellvertretenden Generalsekretär Nils Behrndt empfangen wurden. <BR \/><BR \/>„Für uns alle war diese Reise ein außergewöhnliches Erlebnis mit vielen neuen Eindrücken, Begegnungen und bleibenden Erinnerungen“, berichtet Brigitte Horvat, die mit Marlene Hölzl die Kinder begleitete. „Der Empfang in Brüssel und das Treffen mit den anderen Gruppen zeigen, wie groß die Gemeinschaft der Sternsinger in Europa ist und wie wichtig ihr Einsatz für bessere Lebensbedingungen von Kindern weltweit bleibt“, ergänzt der Jungschar-Vorsitzende Matthias Komar.