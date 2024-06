Stimmen Sie ab: Wer ist der EM-„Schnuckel“?

Foto: © AFP / ABDULAZIZ ALNOMAN

Foto: © AFP / INA FASSBENDER

Foto: © AFP / FRANCK FIFE

Foto: © AFP / CHRISTOF STACHE

Foto: © AFP / OLI SCARFF

Foto: © GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ETHAN MILLER

Foto: © AFP / BEN STANSALL

Foto: © GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROB CARR

Foto: © GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ADAM HUNGER

Foto: © AFP / OLI SCARFF

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland bringt ab morgen wieder durchtrainierte Profispieler aufs Feld. Dabei geht es es vor allem um sportliches Talent. Mühe stecken die Spieler aber auch in die Pflege ihres Äußeren.Die „Dolomiten“ und STOL haben ein Team aus Torhütern, Stürmern, Mittelfeld- und Abwehrspielern aufgestellt, in dem es nicht um Fußball-Qualitäten geht, sondern um Frisuren, Bärte, Augen, Muskeln und mehr. Stimmen Sie – werte Leserinnen und Leser – ab, wer der „Schnuckel“ der EM ist.Also schauen Sie sich die Kandidaten gut an – am Ende des Artikels können Sie für Ihren Favoriten stimmen!Land: PortugalPosition: StürmerPrivat: Seit 2016 ist Ronaldo mit dem Model Georgina Rodríguez (30) zusammen, er ist Vater von 5 Kindern.Land: DeutschlandPosition: AbwehrspielerPrivat: Kimmich ist seit 2022 mit Lina Meyer (29) verheiratet. Das Ehepaar hat 4 Kinder.Land: FrankreichPosition: StürmerPrivat: Über Mbappés Privatleben ist wenig bekannt.Land: SchweizPosition: TürhüterPrivates: Seit 2019 ist Sommer mit der Kölner Anwältin Alina Schneider verheiratet. Die beiden haben 2 Kinder.Land: EnglandPosition: MittelfeldspielerPrivates: Bellingham hält sein Privatleben geheim. Er soll sich in einer Beziehung mit dem niederländischen Model Laura Celia Valk (25) befinden. Das vermeldete die englischen Zeitung „The Sun“.Land: DänemarkPosition: AbwehrspielerPrivates: Kjaer ist seit 2017 mit dem schwedischen Model Elina Gollert (34) verheiratet, die beiden haben 2 Kinder.Land: BelgienPosition: MittelfeldspielerPrivates: De Bruyne ist verheiratet und hat mit seiner Frau Michèle Lacroix 3 Kinder.Land: KroatienPosition: AbwehrspielerPrivates: Stanisic hätte für die deutsche Nationalmannschaft spielen können, weil er in München geboren und aufgewachsen ist. Die Einladung der kroatischen Nationalmannschaft (die Heimat seiner Eltern) kam allerdings viel früher.Land: ItalienPosition: MittelfeldspielerPrivates: Der Sarde ist mit dem italienischen Model Federica Schievenin verheiratet. Das Paar hat 4 Kinder.Land: ÖsterreichPosition: MittelfeldspielerPrivates: Marcel ist der Sohn des ehemaligen österreichischen Nationalspielers und früheren Stürmers des SV Austria Salzburg und des Grazer AK, Herfried Sabitzer. Mit der Gewinnerin der Fernsehshow „Der Bachelor“ von 2014, Katja Kühne, hat er eine Tochter.Geben Sie hier Ihre Stimme ab!