<BR \/><BR \/>Nach dem Auftakt am 10. September in Bruneck bieten die Open Days Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 11 bis 26 Jahren weiterhin die Möglichkeit, sich wirksam vor HPV-Infektionen zu schützen. <BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76401957_listbox" \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nImpfung das ganze Jahr über kostenlos <\/h3>\r\nDarüber hinaus gilt: Die HPV-Impfung ist nicht nur während der Open Days im September möglich, sondern nach Vormerkung das ganze Jahr über kostenlos verfügbar – bis zum Alter von 26 Jahren sowie für bestimmte besonders gefährdete Personengruppen.<BR \/><BR \/>Für Mädchen und Jungen bis 14 Jahre sind zwei Impfdosen vorgesehen; ab 15 Jahren sind laut Impfkalender drei Dosen erforderlich.<BR \/><h3>\r\nGebärmutterhalskrebs: Zweithäufigste Krebsart bei Frauen <\/h3>\r\n„Stop HPV“ ist eine wichtige Präventionsmaßnahme für die junge Generation. Humane Papillomviren können Kondylome (Genitalwarzen), Krebsvorstufen und verschiedene Krebsarten verursachen, darunter Gebärmutterhalskrebs – die zweithäufigste Krebsart bei Frauen – sowie Penis-, Anal-, Mund- und Rachenkrebs.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen zu humanen Papillomviren und zum Impfangebot gibt es auf der Seite des Südtiroler Sanitätsbetriebes: www.sabes.it\/hpv.<BR \/><BR \/>Alle interessierten volljährigen Personen der genannten Altersgruppe sind eingeladen, diese Gelegenheit zu nutzen, um die eigene Gesundheit zu schützen und zur Eindämmung der Ausbreitung humaner Papillomviren beizutragen. Bei Minderjährigen richtet sich der Aufruf vor allem an die Eltern, damit ihre Töchter und Söhne gut vor HPV geschützt werden.