Streetart meets Impfzentren

Die Impfzentren in Sand in Taufers und Bruneck verzeichnen einen sehr guten Zulauf. Im Rahmen ihrer Einrichtung entstand die Idee, in beiden Zentren jeweils eine große, leere Wand in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jugendzentren zu gestalten – und den Jugendlichen Raum für Kreativität zu geben.