Die Nonnen, die dein Leben verändern werden – und das mit Stil: Das versprechen die Autorinnen im Vorwort ihres Buches. Tatsächlich sind die Lebensweisheiten aus dem Kloster keine oberflächlichen Tipps, sondern sie gründen in der tiefen, geerdeten Spiritualität der Ordensfrauen. <BR \/>Der Podcast stellt die Ratschläge der Nonnen zu drei Lebensthemen vor: Wie raffe ich mich auf, etwas für meine Fitness zu tun? Wie gehe ich mit Angst und Sorgen um? Was ist der gute Weg ins Alter?<BR \/><BR \/>Hören Sie rein in einen inspirierenden Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=2a88bfd3-b696-4c7e-a9f7-8bbeafabb209&v=1773318395251" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>DAS BUCH<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287546_image" \/><\/div>\r\n<b>Carmen Urbita, Ana Garriga<\/b>: Convent Wisdom. Wie Nonnen aus dem 16. Jahrhundert dein Leben verändern können. 272 Seiten, Gutkind Verlag, 2026, ca. 25 Euro