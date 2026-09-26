Einige sind dem Aufruf von „Dolomiten“ und STOL gefolgt und haben ihr bestes Wiesn-Foto an die Redaktionen geschickt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364667_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364670_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364673_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wenn auch Sie – werte Leserinnen und Leser – das Oktoberfest besuchen, knipsen Sie doch von sich und Ihrer Gruppe einen tollen Schnappschuss! Schicken Sie diesen an die Leute-heute-Redaktion des Tagblatts „Dolomiten“. <BR \/><BR \/>Die witzigsten Bilder von Südtirolerinnen und Südtirolern auf der Wiesn werden auf der Leute-heute-Seite sowie auf STOL veröffentlicht (bitte nicht vergessen, Namen und Wohnort anzugeben).<BR \/><BR \/>Die E-Mail-Adresse lautet: <a href="dolomiten.leuteheute@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dolomiten.leuteheute@athesia.it <\/a>