Mit den English Baroque Soloists und dem Monteverdi Choir nahm er in der Meraner Stadtpfarrkirche drei Kantaten von Bach – BWV 95, 168 und 105 – für das Label Archiv der Deutschen Grammophon auf. 26 Jahre später kehrt der berühmte britische Dirigent – wieder mit Chor und Orchester – nach Meran zurück. <BR \/><BR \/>Am 31. August um 20.30 Uhr leitet er im Kursaal das von ihm 2024 gegründete Constellation Orchestra & Choir mit zwei Meisterwerken, die beim südtirol festival zum ersten Mal überhaupt zu hören sind: Das „Schicksalslied“ von Johannes Brahms und die Sinfonie-Kantate „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartoldy.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351608_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Constellation Choir und das Constellation Orchestra (CCO) wurden 2024 von Sir John Eliot Gardiner gegründet und repräsentieren den Höhepunkt eines Lebenswerks, das der musikalischen Exzellenz und Innovation gewidmet ist. Als Gründer und Leiter des Monteverdi Choir, der English Baroque Soloists und des Orchestre Révolutionnaire et Romantique wurde Sir John Eliot Gardiner zu einer zentralen Figur der Alten-Musik-Renaissance und zu einem Pionier der historisch informierten Aufführungspraxis. <BR \/><BR \/>Seine künstlerische Vielseitigkeit dokumentiert ein Katalog preisgekrönter Aufnahmen mit eigenen Ensembles und herausragenden Orchestern bei bedeutenden Labels (darunter Decca, Erato und mehr als 30 Aufnahmen für die Deutsche Grammophon), deren Repertoire von Elgar und Kurt Weill bis zu Werken von Komponisten der Renaissance und des Barock reicht. Zu seinen Auszeichnungen im Bereich der Tonaufnahmen gehören zwei Grammy Awards. Sir John Eliot Gardiner hat im Verlauf seiner Karriere mehr Gramophone Awards erhalten als jeder andere lebende Künstler.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.meranofestival.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Info & Tickets: www.meranofestival.com<\/a>