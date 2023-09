südtirol festival meran: Lob des Lichts

Grete Pedersen - Foto: © THOMAS SLACK 0405 PHOTOGRAPHY

Eine Generation vor Johann Sebastian wird der Eisenacher Stadt- und Hofkomponist Johann Christoph Bach als „ausdrückender“ Klangautor gepriesen. Die wenigen überlieferten Werke bestätigen dieses Lob – und darunter befinden sich auch die Motetten, mit denen heute Abend um 20.30 Uhr das Konzert des vielfach ausgezeichneten Norwegischen Solistenchors unter der Leitung von Grete Pedersen in der Pfarrkirche Niederlana beginnt.Auf dem Programm des Gastspiels im Rahmen der Reihe vox humana des südtirol festivals meran steht auch die „Deutsche Motette“, die Richard Strauss 1913 nach einem weltlichen Text des Lyrikers und Orientalisten Friedrich Rückert komponiert. Es folgen, neben religiösen Sonnengesängen aus Norwegen, zwei Psalmen von Edvard Grieg, der in diesen Miniaturen keine Bibelvorlagen, sondern Dichtungen skandinavischer Autoren und Volksmusikmelodien aus Norwegen verarbeitet sowie – als ein Höhepunkt des Konzerts – die Uraufführung eines Werks der norwegischen Gegenwartskomponistin Bente Leiknes Thorsen.Seit seiner Gründung im Jahr 1950 hat sich der Norwegische Solistenchor eine einzigartige Stellung in der europäischen Musiklandschaft erarbeitet. Knut Nystedt leitete den Chor 40 Jahre lang, bevor Grete Pedersen 1990 die Leitung übernahm. Grete Pedersen gehört zu den renommiertesten Dirigentinnen der internationalen Chorszene. Unter ihrer Leitung wurden die CD-Einspielungen des Norwegischen Solistenchors mit dem Choc de la Musique und und dem Record of the Year-Preis des renommierten Magazins Gramophone ausgezeichnet.Beginn: 20.30 Uhr. Karten: 0473 496030 www.meranofestival.com