Die Arbeiten vor Ort führt im Auftrag von Südtirol für Burundi der Partnerverein „Hope for a better future“ der jungen Aktivistin Chancelle Bamuhaye durch. Dabei wird wiederum die Bevölkerung des gesamten Ortes eingebunden. <BR \/><BR \/>„Die Schule erhält neue Böden und Fenster, das Dach wird saniert, Tische und Stühle für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen angekauft. Die Gesamtkosten betragen lediglich 30.000 Euro – aber wir geben damit sehr vielen Kindern eine Möglichkeit zu einem würdigen, angemessenen Lernen“, erklärt Philipp Achammer.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354578_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Mittel für die Arbeiten wurden über Spenden bereitgestellt. „In einem Land wie Burundi gibt es keine andere Chance als Bildung. Nachdem der Staat dafür kaum aufkommen kann, ist die private Initiative von außerhalb ausschlaggebend.“<h3>\r\nSchulstartaktion: Schulmaterial für mehrere hundert Kinder<\/h3>Bereits zum dritten Mal führt Südtirol für Burundi zudem eine Schulstartaktion durch: Mit nur 30 Euro kann eine Schülerin oder ein Schüler ein ganzes Schuljahr lang unterstützt werden – mit dem Begleichen der Schulgebühr, Schulmaterial und einer Schuluniform. Auf diese Weise konnte der noch junge Verein in den vergangenen Jahren bereits mehreren hundert Kindern ein Schuljahr ermöglichen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354581_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Der große Vorteil unseres Vereins ist, dass wir garantieren können, dass die Spenden zur Gänze am richtigen Ort ankommen. In die Verwaltung fließt kein einziger Euro, sowohl Südtirol für Burundi als auch unser Partnerverein arbeiten ausschließlich ehrenamtlich.“<BR \/><BR \/>Wer die Aktionen von Südtirol für Burundi unterstützen möchte, kann für den Verein an das Konto IBAN IT21 P060 4558 2200 0000 5008 613 (Sparkasse Brixen) spenden. Die Spenden sind steuerabsetzbar. Weitere Informationen unter <a href="https:\/\/www.suedtirol-burundi.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirol-burundi.com.<\/a>