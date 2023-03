Auch wenn der Sommer am heutigen Dienstag mit Regen und Schneefällen in einigen Teilen Südtirols noch in weiter Ferne scheint, ist die große Reiselust der Südtiroler wieder zurück.Wer sich jetzt schon Gedanken über das Traumziel für den Sommerurlaub macht, kann bares Geldsparen, erklärt Martin Pichler, dem Präsidenten der Reisebüros im hds im Interview mit STOL: „Je früher man bucht, desto günstiger kommt man davon.“