Südtirol kulinarisch genießen

Regionale Köstlichkeiten und frische Zutaten, eine einmalige Weinkultur und G’schmackiges aus Milch: In Südtirol ist der Tisch reich gedeckt.

Entdecken Sie im „Dolomiten“-Extra „Genießen in Südtirol“ wunderbare Rezepte, zahlreiche Tipps und Wissenswertes rund um die Südtiroler Küche.



Außerdem nachzulesen: Was Hühner glücklich macht, wie Trauben auf Klimastress reagieren und was ein 2-Sterne-Köche aus Rindfleisch zaubern.



Lassen Sie sich inspirieren von diesem „Dolomiten“-Extra, das heute dem Tagblatt beigelegt ist.