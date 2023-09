Südtirol vor den Wahlen: Unsere Leser reden mit!

Senden Sie uns Ihre Fragen!

Welche Partei soll ich wählen? Welcher Kandidat vertritt meine Interessen am besten? Wem traue ich zu, Südtirol die kommenden 5 Jahre gut zu verwalten? Solche und ähnliche Fragen hört man letzthin immer wieder. Viele Südtiroler sind noch unschlüssig, wen sie am 22. Oktober wählen sollen.Die „Dolomiten“ und STOL bieten nun eine Unterstützung: An insgesamt 6 Terminen bringen wir die verschiedenen Landtagskandidaten der jeweiligen Parteien in Ihre Nähe, damit Sie mit ihnen diskutieren und sich dabei ein besseres Bild über die einzelnen Kandidaten machen können.Sie können uns schon vorab Fragen an die Kandidaten zukommen lassen, die wir dann während der jeweiligen Veranstaltung den Kandidaten stellen werden. Und so geht’s: Einfach Ihre Fragen mit Ihrem Namen und Ihrem Wohnort, schriftlich oder per Video (bitte als MP4 und Querformat), an diese Adresse schicken: [email protected] Mo, 2.10.2023 – BRIXEN – ForumDo, 5.10.2023 – NEUMARKT – Haus UnterlandMo, 9.10.2023 – MERAN – StadttheaterDo, 12.10.2023 – BOZEN – WaltherhausMo, 16.10.2023 - SCHLANDERS KulturhausMi, 18.10.2023 – BRUNECK – NobisBeginn ist jeweils um 19 Uhr, Eintritt ist frei. Keine Platzreservierung notwendig.Beteiligen Sie sich aktiv vor Ort an der Podiumsdiskussion. Laden Sie schon vorab die „Dolomiten – Zett“ APP herunter: