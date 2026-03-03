Abstimmen können Sie auf der Website <a href="https:\/\/www.gewinnspiel.it\/sportlerwahl" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.dolomiten.it\/sportlerwahl<\/a>. Dafür ist eine einmalige Registrierung notwendig, anschließend können Sie tägliche in allen drei Kategorien Ihre Stimme abgeben.<BR \/><BR \/>Außerdem können Sie über die kostenlose „Dolomiten-Zett“-App ebenfalls abstimmen.<BR \/><BR \/>Jede Stimmabgabe nimmt automatisch am Gewinnspiel teil, verlost werden unter anderem ein exklusives Wochenende im Quellenhof Luxury Resort im Passeiertal, Wertgutscheine vom GARTENmarkt oder der Spezialbier-Brauerei FORST.<BR \/><BR \/>Die diesjährige Wahl steht ganz im Zeichen eines starken Olympia-Jahres: Italiens Athletinnen und Athleten überzeugten mit beeindruckenden Leistungen und Medaillen. Die feierliche Ehrung der Sportstars erfolgt im Rahmen der Sporthilfe-Gala im Kursaal von Meran am 10. April 2026.