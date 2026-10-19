Die musikalische Verbindung zwischen den Rheinländern und dem Südtiroler entstand bereits Anfang des Jahres. „Wir waren schon im Frühjahr gemeinsam mit KASALLA auf Tour in München, Stuttgart und Nürnberg. Die Chemie hat von der ersten Minute an gepasst“, beschreibt Max von Milland die Zusammenarbeit. <BR \/><BR \/>„Vor etwa vier Wochen kam dann die überraschende Einladung für Köln. KASALLA singen auf Kölsch, ich im Südtiroler Dialekt – genau diese gemeinsame Liebe zur eigenen Mundart verbindet uns. Es war eine überwältigende Stimmung in der Halle und wir wurden vom Kölner Publikum unglaublich herzlich empfangen“, so der Musiker.<h3>\r\nLive-Termine der „LEI LIEBE TOUR“<\/h3>Wer Max von Milland & Die Brennenden Herzen live erleben möchte, hat im Rahmen der aktuellen „LEI LIEBE TOUR“ bald auch in der Heimat Gelegenheit dazu: Am 28. November spielt die Band in Toblach, am 06. März 2027 in Meran.