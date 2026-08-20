Ziel ist es, das „junge Ehrenamt“ zu stärken. „Die Gemeinden, die auf besondere Art und Weise das junge Ehrenamt unterstützen, sollen Anerkennung erfahren und motiviert werden, dies auch weiterhin zu tun. Zudem soll die wertvolle Arbeit der prämierten Gemeinden bekannt gemacht werden, um so Modell für andere sein zu können“ erklärt Katja Oberrauch, SJR-Vorsitzende, die Beweggründe.<BR \/><BR \/>Der Gemeindenehrenamtspreis ist eine Initiative des Südtiroler Jugendrings, die von der Landesregierung und dem Südtiroler Gemeindenverband mitgetragen und von der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt wird. Teilnahmeberechtigt sind alle 116 Gemeinden, wobei diese in drei Kategorien eingeteilt werden: Heuer bewerben können sich die Gemeinden mit 2000 bis 5000 Einwohnern, im kommenden Jahr jene mit mehr als 5000 und 2028 jene mit bis zu 2000 Einwohnern. <BR \/><BR \/>Zu gewinnen gibt es mehrere Preise. So etwa einen Banner für die Gemeindeeinfahrt, der bewusst macht, dass die Gemeinde Träger dieses Preises ist. Auch winkt ein Geldpreis in der Höhe von 4000 Euro - mit der Zweckbindung, dem „jungen Ehrenamt“ in der Gemeinde zugute zu kommen. <BR \/><BR \/>Nähere Informationen zum Gemeindenehrenamtspreis unter <a href="https:\/\/www.jugendring.it\/ehrenamtspreis\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtiroler Jugendring | Ehrenamtspreis.<\/a>