Südtiroler Promis im Campingfieber

Was früher für Freigeister ein Ausdruck eines unabhängigen und freien Lebensstils war, ist heute ein Urlaubstrend: Ob unterwegs im klassischen Flower-Power-Bulli, im Wohnwagen mit Zelt oder als Anhänger des „Glamping“, des glamourösen Campings, mit Luxus-Aufenthalt in einer Lodge. Campen steht spätestens seit Corona hoch im Kurs. Das merkt man auch in Südtirol. + von Nadine Hager