Südtiroler sichert sich heiß begehrte Stinkefinger-Sondermarke

Die Ukraine hat trotz Krieges in ihrem Land einen Ideenwettbewerb für eine Sonderbriefmarke ausgeschrieben und diese auch gedruckt. Die Briefmarke begeistert Philatelisten auf der ganzen Welt und hat in dem Monat, wo sie auf dem Markt ist, erheblich an Wert gewonnen. Auch Rufin Schullian, Obmann der Südtiroler Philatelistenjugend, hat sich die Briefmarke besorgt.