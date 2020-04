Südtiroler sind keine Sportmuffel

42 Prozent der Südtiroler Bevölkerung ab 3 Jahren betreiben regelmäßig Sport in der Freizeit. Der Anteil derjenigen, die regelmäßig Sport treiben, ist unter den Männern etwas höher als unter den Frauen (46 Prozent gegenüber 39 Prozent ). Dieser Anteil nimmt mit zunehmendem Alter ab (von 58 Prozent bei den unter 18-Jährigen bis auf 23 Prozent bei den über 64-Jährigen).Zwischen 2001 und 2019 nahm der Anteil der regelmäßigen Sportler leicht zu, abgesehen von stichprobenbedingten Fluktuationen. Dieser Anteil war dabei immer höher als der gesamtstaatliche Wert (ungefähr +15 Prozentpunkte) und als der des Nordostens Italiens (ungefähr +10 Prozentpunkte).Neben den regelmäßigen Sportlern (42 Prozent) gibt es auch Gelegenheitssportler: 14 Prozent der Südtiroler erklären, dass sie in ihrer Freizeit gelegentlich Sport treiben. Damit erreicht der Anteil der Personen, die sich sportlich betätigen, insgesamt 56 Prozent.Weitere 19 Prozent treiben keinen Sport, bewegen sich aber ein- oder mehrmals pro Woche in ihrer Freizeit (z.B. Spaziergänge über mindestens 2 Kilometer, Schwimmen oder Radfahren).Wenn unter den körperlich aktiven Menschen sowohl diejenigen, die Sport treiben, als auch diejenigen, die regelmäßig andere körperliche Betätigungen ausüben, berücksichtigt werden, verschwinden die geschlechtsspezifischen Unterschiede, und die mit dem Alter beobachteten Unterschiede nehmen ab. Während Sport bei Männern und Jugendlichen beliebter ist, sind nicht-sportliche körperliche Betätigungen, die regelmäßig ausgeübt werden, bei Frauen und älterenMenschen häufiger anzutreffen.Der Anteil der regelmäßigen Sportler steigt mit höherem Studientitel, unabhängig vom Alter. Unter den Personen ohne Matura üben 38 Prozent regelmäßig sportliche Betätigungen aus, unter den Personen mit Universitätsabschluss sind es sogar 55 Prozent. Der Unterschied bleibt auch dann bestehen, wenn wir Menschen, die gelegentlich Sport treiben, und solche, die regelmäßig andere körperliche Betätigungen ausüben, einbeziehen. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die am besten ausgebildeten Menschen in ihrer Freizeit am meisten körperlich aktiv sind.Unter den italienischen Staatsbürgern beträgt der Anteil der Personen, die sich regelmäßig sportlich betätigen, 43 Prozent. Unter den ausländischen Staatsbürgern liegt er mit 33 Prozent etwas darunter. Auch in diesem Fall sind die Unterschiede irrelevant, wenn die allgemeinekörperliche Betätigung betrachtet wird.Hinsichtlich der Art der Wohnsitzgemeinde ist kein signifikanter Unterschied zu verzeichnen. Die sportliche und körperliche Betätigung ist in den städtischen und in den ländlichen Gemeinden nahezu gleich weit verbreitet.Die Daten weisen darauf hin, dass Sport in jedem Alter eine gesellschaftliche Funktion im Leben der Menschen hat. Bei Personen unter 40 Jahren beträgt der Anteil derjenigen, die sich in ihrer Freizeit mindestens einmal wöchentlich mit Freunden treffen, 89 Prozent bei den regelmäßigen Sportlern und 75 Prozent bei den anderen Personen. Auch bei Personen über 40 Jahren ist der Unterschied signifikant: 70 Prozent der Personen, die regelmäßig Sport treiben, gegenüber 54 Prozent der anderen Personen treffen sich einmal oder mehrmals pro Woche mit Freunden.Sport fördert nicht nur den gesellschaftlichen Austausch, sondern steigert auch die Zufriedenheit mit der Freizeit und den Freundschaften. Der Anteil derer, die mit ihrer Freizeitgestaltung sehrzufrieden sind, liegt bei 34 Prozent unter den regelmäßigen Sportlern und bei 17 Prozent unter den anderen Personen. Unzufrieden sind 8 Prozent der Erstgenannten und 20 Prozent der Letzteren.Was die Beziehungen zu Freunden betrifft, sind 40 Prozent der Personen, die regelmäßig Sport treiben, sehr zufrieden, verglichen mit 25 Prozent der anderen Personen.

astat/zor