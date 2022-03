Südtirolerin vor Kriegsbeginn in Odessa: „Bis zum Schluss gehofft“

Wenige Tage vor Kriegsausbruch in der Ukraine befand sich die Brixner Filmstudentin Hannah Hütter gemeinsam mit 2 Studienkollegen noch in Odessa. Sie traf dort auf freundliche Menschen, die trotz aller negativer Vorzeichen nicht an einen Krieg glauben wollten. + von Johanna Prader