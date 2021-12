Südtirols „Nazi-Gold“ und andere verborgene Schätze

Es ist nicht immer als Gold, was glänzt – in diesen Fällen aber schon. Und wenn nicht Gold, dann halt anderes Edelmetall oder Dinge von unschätzbarem Wert. Die Jagd nach Schätzen, sie bedient gleich mehrere menschliche Sehnsüchte – umso mehr, wenn es um Funde historischen Ausmaßes geht. s+ geht mit Ihnen auf die Jagd nach berüchtigten Schätzen, verfolgt die Spur eines unheimlichen Fluches – und taucht nach verschollenen Goldreserven in Seen. + Von David Hofer