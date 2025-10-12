Superfromm, weltfremd, „eingesperrt“, ein Leben in bitterem Verzicht: Über das Leben im Kloster kursieren viele Klischees. Für seine „Reise in die Stille der Klöster“ (Untertitel des Buches) haben Mönche und Nonnen dem Meraner Autor ihre Türen und Herzen geöffnet. Helmut Luther hat hinter Klostermauern eine besondere Form von Freiheit und Glück gefunden, die wir „da draußen“ oft vergebens suchen. Das Buch „Dem Himmel näher“ ist im Raetia Verlag erschienen, es hat 256 Seiten und kostet ca. 30 Euro.