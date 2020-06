SVP-Senioren gratulieren Martha Ebner zum 98. Geburtstag

Martha Ebner sei eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die sich stets für Südtirol eingesetzt hat. Mit Tatendrang bringe sie sich in der Südtiroler Volkspartei und vor allem auch in der Seniorenbewegung ein und gestalte mit, so Dellemann.„Charismatische Persönlichkeiten wie Martha Ebner sind wichtige Vorbilder für unsere Gesellschaft, ihr gebührt Dank und Anerkennung“, betont von Dellemann.Otto von Dellemann drückt Martha Ebner nochmals seine Wertschätzung für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Verbundenheit mit den Senioren aus und wünscht ihr alles erdenklich Gute.

stol