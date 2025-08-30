<h3>\r\n1. Vinschgau: Komplizierte Suchaktion mit traurigem Ausgang – Urlauber (54) tot<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206765_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er sollte am Freitag mit einer Gruppe von Landsmännern auf die Payer-Hütte im Ortlergebiet aufsteigen – doch der 54-jährige Bergsteiger aus der Tschechischen Republik kam nie dort an. Nachdem seine Begleiter vergeblich auf ihn gewartet hatten, schlugen sie Alarm. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vinschgau-komplizierte-suchaktion-mit-traurigem-ausgang-urlauber-54-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Leichnam konnte erst heute am frühen Nachmittag geborgen werden. <\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Überfall mitten in Meran: „Er hat mir die Goldkette vom Hals gerissen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1206768_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Vorfall hat Unglaubliches: Auf offener Straße kurz nach 15 Uhr wurde gestern Nachmittag ein bundesdeutsches Paar Opfer eines Raubüberfalles auf der Promenade in etwa auf der Höhe der „Rösch“-Ampel in der Georgenstraße in Obermais. Es ist eine Augenzeugin aus Obermais, die mit ihrem Rad des Weges kam und den „Dolomiten“ den Fall schildert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ueberfall-mitten-in-meran-er-hat-mir-die-goldkette-vom-hals-gerissen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie hat den Räuber noch einige Zeit auf ihrem Rad verfolgt.<\/a><BR \/><h3>\r\n3. Traditionelles Südtiroler „Muas“: So wird's gemacht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1206771_image" \/><\/div>\r\nDas originale Südtiroler „Muas“ besteht aus wenigen Zutaten, schmeckt vorzüglich und wird nach wie vor, wie zu Großmutters Zeiten zubereitet. Elmar Pichler ist passionierter „Hobby-Muaser“ und zeigt uns wie er dieses Gericht kocht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/traditionelles-suedtiroler-muas-so-wirds-gemacht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Video.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Trentino: Tierzüchter entdeckt Überreste von Kalb – Verdacht auf Wolfsriss<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1206774_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Pejotal, einem Seitental des Val di Sole im Trentino machte ein Tierzüchter kürzlich eine traurige Entdeckung: Nahe der Alm Val di Comasine entdeckte er die Überreste von einem seiner 20 Tiere. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trentino-tierzuechter-entdeckt-ueberreste-von-kalb-verdacht-auf-wolfsriss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es besteht der Verdacht auf einen Wolfsriss.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Bei US Open: Sinner und die amüsante Baby-Szene<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1206777_image" \/><\/div>\r\nNach seinem souveränen Zweitrundensieg bei den US Open gab es um Jannik Sinner <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/bei-us-open-sinner-und-die-amuesante-baby-szene" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">eine rührende und amüsante Baby-Szene.<\/a>