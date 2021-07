Tarantino würde seinen Sohn schon früh „Kill Bill“ anschauen lassen

„Das kommt drauf an, was ihn interessiert. Wenn wir nach mir urteilen: Ich habe schon früh viel Zeugs geschaut, wenn es rauskam“, sagte der 58-Jährige dem US-Branchenportal „Deadline.com“.„Vermutlich wäre er als kleiner Junge am meisten von “Kill Bill„ angezogen, irgendwann zwischen 5, 6 oder 7 Jahren“, so der Star-Regisseur. Tarantino wurde im Februar 2020 erstmals Vater.Seine Frau, die israelische Sängerin Daniella Pick, hatte er 2009 bei der Filmpremiere von „Inglourious Basterds“ in Tel Aviv kennengelernt. Im November 2018 heiratete das Paar.

apa