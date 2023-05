Tausende feiern Charles und Camilla bei Krönungskonzert in Windsor

Auch ein besonderer Krönungschor aus Chorsängerinnen und -sängern aus dem gesamten Königreich sollte auftreten – genauso wie Tänzer und Musiker des Royal Ballet und des Royal Opera House. Außerdem war der beliebten Kinderbuchfigur Winnie Pooh eine besondere Rolle zugedacht.Während des Konzerts, das von dem britischen Schauspieler Hugh Bonneville („Downton Abbey“, „Paddington“) moderiert wurde, sollten unter dem Motto „Lighting Up The Nation“ (deutsch: „die Nation erleuchten“) 10 verschiedene Orte im Vereinigten Königreich angestrahlt werden. Auch das frisch gekrönte Königspaar selbst war live vor Ort dabei, ebenso wie Thronfolger Prinz William mit Familie.Die Hälfte der rund 20.000 Konzerttickets wurde in der britischen Bevölkerung verlost – außerdem wurden Menschen eingeladen, die der Gemeinschaft besondere Dienste erwiesen haben. Auf großen Leinwänden wurde das Konzert auch in London sowie anderen Städten des Vereinigten Königreichs übertragen.Mit dem Staraufgebot des Jubiläumskonzerts zu Ehren von Queen Elizabeth II., wo im vergangenen Jahr Queen, Elton John, Alicia Keys und Rod Stewart vor dem Buckingham-Palast in London auftraten, kann das diesjährige Konzert jedoch nicht mithalten. Berichten zufolge sollen mehrere angefragte Stars – etwa Ed Sheeran, Elton John oder Kylie Minogue – die Einladung wegen anderer Verpflichtungen ausgeschlagen haben.