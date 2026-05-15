Mit dem Teaching Award würdigt die Studentenschaft der Universität St. Gallen seit über 20 Jahren jedes Jahr eine Lehrperson, die sich durch hohe didaktische Qualität, besondere Nähe zu den Studierenden und eine engagierte Vermittlung anspruchsvoller Inhalte auszeichnet. Über die Vergabe stimmen die knapp 10.000 Studierenden der Universität St. Gallen in einer demokratischen Wahl ab. Vor dem Hintergrund, dass die Universität St. Gallen über 460 Dozierende und über 200 Professorinnen bzw. Professoren zählt, erhält die Auszeichnung besonderes Gewicht.<BR \/><BR \/>„Diese Auszeichnung ehrt mich wirklich sehr, weil sie direkt von den Studierenden kommt. Gute Lehre heisst für mich, wissenschaftliche Inhalte verständlich, kritisch und praxisnah zu vermitteln und Studierende dazu zu ermutigen, eigene Perspektiven zu entwickeln“, sagt Gasser.<h3>\r\nEin Stern in der „Teaching Hall of Fame“<\/h3>Zusätzlich wurde Gasser mit einem Stern in die Teaching Hall of Fame aufgenommen. Der Stern wurde am Campus der Universität St. Gallen angebracht und macht die Auszeichnung damit auch dauerhaft sichtbar. Die Aufnahme unterstreicht die besondere Wertschätzung seiner Lehrtätigkeit durch die Studierenden und reiht ihn in einen Kreis besonders anerkannter Professorinnen, Professoren und Dozierender ein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1313163_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut dem Financial Times European Business Schools Ranking 2025 zählt die Universität St. Gallen zu den acht besten Business Schools Europas und wurde zugleich als führende Business School der Schweiz sowie des deutschsprachigen DACH-Raums ausgewiesen.<h3>Akademische Brücke zwischen St. Gallen und Südtirol<\/h3>Dr. Florian Gasser stammt aus Feldthurns und ist in den Bereichen Konsumentenforschung, Marketing, Nachhaltigkeit und digitale Transformation tätig. Er unterrichtet nicht nur an der Universität St. Gallen, sondern auch an der Freien Universität Bozen, an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW sowie im Master-Lehrgang Management und Unternehmensführung des Klosters Neustift und des Steinbeis Center of Management and Technology. Seine wissenschaftliche und didaktische Arbeit verbindet damit internationale Hochschulerfahrung mit einem starken Bezug zum Alpenraum.<BR \/><BR \/>In seiner Forschung beschäftigt sich Gasser unter anderem mit dem Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten, gesellschaftlichen Transformationsprozessen sowie der Frage, wie Unternehmen, Institutionen und Politik auf veränderte Erwartungen in Märkten und Gesellschaft reagieren können. Auch in der Forschung wurde Gasser bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit den internationalen dotierten Forschungspreisen wie den Förderpreis für Exzellente Nachwuchs¬forschung im Großhandel der ForveG, den Alfred-Gerardi-Gedächtnispreis des Dialog Marketing Verbandes und den DGT-ITB-Wissenschaftspreis.